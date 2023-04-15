Ще майже 500 глядачів на "концерті Кобзона": колосальні втрати ворога станом на 15 квітня

Російські військові продовжують щоденно зазнавати шалених втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 460 бійців ворога.

Якщо говорити про статистику з 24 лютого 2022 року, то відтоді на той світ відправили вже 181 550 російських солдатів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Упродовж понад року у ворога також скоротилася кількість техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також сотні літаків і гелікоптерів. Ось статистика з усією знищеною технікою окупантів станом на сьогодні:

танків – 3 653 одиниць,

бойових броньованих машин – 7 073 одиниць,

артилерійських систем – 2 785 одиниць,

РСЗВ – 535 одиниць,

засоби ППО – 283 одиниць,

літаків – 307 одиниць,

гелікоптерів – 293 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 одиниць,

крилаті ракети – 911 одиниць,

кораблі /катери – 18 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 646 одиниць,

спеціальна техніка – 324 одиниця.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 15 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Якщо говорити детальніше про втрати ворога у техніці за минулу добу, то вони такі: ще 3 знищені танки, 4 бойові броньовані машини, 1 артилерійська система, 6 автомобілів і автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

Наступ ворога не вщухає

Слід розуміти, що російські військові продовжують спроби втілити у життя вологу мрію кривавого диктатора Владіміра Путіна. Вони мають вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тому на Донбасі наступ не вщухає ані на день.

Лиш за минулу добу наші захисники відбили 56 атак російських загарбників. А, за даними Генштабу, наступальні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку.