Ще 1510 російських вояк ліквідували ЗСУ: втрати ворога 15 травня

Російські війська зазнають нищівних втрат на війні в Україні. З початку наступу на Харківщину ця кількість лише зростає.

Про актуальні втрати ворога станом на 15 травня прозвітували у Генштабі. Зазначають, що цифри орієнтовні, адже бої досить інтенсивні.

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Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1510 російських окупантів. Від початку масштабного вторгнення втрати російської армії наблилизились до 487 тисяч вояк.

Ворог також втрачає техніку на полі бою. Зокрема, цієї доби наші захисники мінуснули 14 танків та 23 артсистеми противника.

Втрати росіян на війні станом на сьогодні

особового складу – близько 486940 (+1510) осіб

танків – 7510 (+14)

бойових броньованих машин – 14508 (+48)

артилерійських систем – 12538 (+23)

РСЗВ – 1070 (+0)

засоби ППО – 798 (+0)

літаків – 351 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30)

крилаті ракети – 2199 (+2)

кораблі /катери – 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48)

спеціальна техніка – 2061 (+7)



Втрати росін станом на 15 травня / Інфографіка Генштабу

Ворог наступає на Харківщині: актуально

Російські війська використовують нову тактику в цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.

Використання невеликих штурмових груп, як вважають в ISW, може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та сповільненню загального темпу наступу на цьому напрямку.