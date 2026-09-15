Мінус понад 1000 окупантів, 4 РСЗВ та артилерія: втрати Росії на 15 вересня

Росіяни продовжують втрачати на війні своїх військових і техніку. За минулу добу ЗСУ знищили ще 1400 окупантів.

З 24 лютого 2022 року армія країни-агресорки зменшилася вже на 1 510 000 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 вересня 2026 року становлять:

особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;

танків – 12 345 (+0);

бойових броньованих машин – 25 334 (+3);

артилерійських систем – 49 793 (+41);

РСЗВ – 2 131 (+4);

засобів ППО – 1 638 (+1);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839);

крилатих ракет – 5 111 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 149 183 (+376);

спеціальної техніки – 4 690 (+7).



Втрати Росії на 15 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

У понеділок, 14 вересня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України, зазнаючи понад 40 тисяч втрат щомісяця. За його словами, Кремль не відмовляється від агресії, а Володимир Путін готовий і надалі відправляти людей на війну.