15 вересня, 06:29
Мінус понад 1000 окупантів, 4 РСЗВ та артилерія: втрати Росії на 15 вересня
Росіяни продовжують втрачати на війні своїх військових і техніку. За минулу добу ЗСУ знищили ще 1400 окупантів.
З 24 лютого 2022 року армія країни-агресорки зменшилася вже на 1 510 000 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога?
Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 вересня 2026 року становлять:
- особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;
- танків – 12 345 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 334 (+3);
- артилерійських систем – 49 793 (+41);
- РСЗВ – 2 131 (+4);
- засобів ППО – 1 638 (+1);
- літаків – 442 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839);
- крилатих ракет – 5 111 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 149 183 (+376);
- спеціальної техніки – 4 690 (+7).
Втрати Росії на 15 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу
У понеділок, 14 вересня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України, зазнаючи понад 40 тисяч втрат щомісяця. За його словами, Кремль не відмовляється від агресії, а Володимир Путін готовий і надалі відправляти людей на війну.