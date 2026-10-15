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24 Канал Новини України Мінус 1880 окупантів та сотні одиниць важливої техніки: втрати Росії на 15 жовтня
15 жовтня, 06:51
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Мінус 1880 окупантів та сотні одиниць важливої техніки: втрати Росії на 15 жовтня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 880 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 559 230 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 15 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;
  • танків – 12 414 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 537 (+2);
  • артилерійських систем – 51 233 (+38);
  • РСЗВ – 2 216 (+4);
  • засоби ППО – 1 707 (+3);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535);
  • спеціальна техніка – 4 830 (+2);
  • крилаті ракети – 5 130 (+4).

Втрати ворога на 15 жовтня / Генштаб

До слова, за словами Зеленського, кожен українець вбиває 7 – 10 окупантів. Наразі Росія втрачає 43 000 осіб щомісяця.

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