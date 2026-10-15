Мінус 1880 окупантів та сотні одиниць важливої техніки: втрати Росії на 15 жовтня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 880 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 559 230 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Які втрати Росії З початку повномасштабного вторгнення станом на 15 жовтня 2026 року Росія втратила: особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;

танків – 12 414 (+0);

бойових броньованих машин – 25 537 (+2);

артилерійських систем – 51 233 (+38);

РСЗВ – 2 216 (+4);

засоби ППО – 1 707 (+3);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);

наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535);

спеціальна техніка – 4 830 (+2);

крилаті ракети – 5 130 (+4). Втрати ворога на 15 жовтня / Генштаб До слова, за словами Зеленського, кожен українець вбиває 7 – 10 окупантів. Наразі Росія втрачає 43 000 осіб щомісяця.