15 жовтня, 06:51
Мінус 1880 окупантів та сотні одиниць важливої техніки: втрати Росії на 15 жовтня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 880 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 559 230 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 15 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;
- танків – 12 414 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 537 (+2);
- артилерійських систем – 51 233 (+38);
- РСЗВ – 2 216 (+4);
- засоби ППО – 1 707 (+3);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535);
- спеціальна техніка – 4 830 (+2);
- крилаті ракети – 5 130 (+4).
Втрати ворога на 15 жовтня / Генштаб
До слова, за словами Зеленського, кожен українець вбиває 7 – 10 окупантів. Наразі Росія втрачає 43 000 осіб щомісяця.