ЗСУ рознесли склад з боєприпасами, РЛС та живу силу ворога на тимчасово окупованих територіях
- ЗСУ завдали ударів по радіолокаційним станціям та складам з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Запоріжжі та в Криму.
- Українські військові атакували також цистерни з паливом та скупчення ворожих військ у кількох областях, у тому числі на території Росії.
Сили оборони України продовжують бити по цілях російської армії на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під прицілом були ворожі радіолокаційні станції та склади з боєприпасами.
Ударів завдали 14 квітня та у ніч проти 15 квітня. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Що відомо про удари ЗСУ?
Підрозділи Сил оборони вгатили по РЛС 96 Л6 у Красногірському, що на Запоріжжі. Зазначається, що станція входить до складу зенітного ракетного комплексу С-400. Також під ударом була РЛС "Небо-СВУ" у Гвардійському, що в Криму.
До того ж на Запоріжжі було атаковано ворожий склад з боєприпасами біля селища Терпіння. А ось склад дронів уражено на Донеччині, поблизу Гірного.
У районі Маріуполя оборонці поцілили у цистерни з паливом, а біля Рибинського і Тополиного – у склади матеріально-технічного забезпечення росіян.
Крім того, українські військові вгатили по скупченню російських загарбників біля Івановського та Волфинського, що у Курській області Росії. Такі ж цілі уразили на ТОТ Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.
Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються,
– додали в Генштабі ЗСУ.
Нещодавні втрати армії Росії
Вночі 14 квітня Сили оборони вгатили по місцю зберігання російських БпЛА і складах боєприпасів, зокрема біля аеропорту "Донецьк". Відомо, що по них вдарили крилатими ракетами SCALP та керованими авіабомбами GBU-39.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що таємна операція включала не лише пуск ракет. За його словами, потрібні дозволи надають партнери України, а розвідка працює над наданням необхідних координат.
Загалом за добу 14 квітня окупанти втратили 1 010 військових, 1 танк, 50 артсистем та інше озброєння.