Оборонці розтрощили понад 450 одиниць техніки та 1 230 окупантів: втрати ворога на 16 червня

У своєму відкритому зверненні до російського диктатора Володимира Путіна президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на масштабних втратах Росії у війні проти України. За його словами, кількість загиблих і важко поранених російських військових продовжує невпинно зростати.

Лише за останню добу оборонці ліквідували 1 230 солдатів армії противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Як збільшились втрати ворога?

Від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат у живій силі та озброєнні. Станом на 16 червня 2026 року втрати окупаційних військ становлять:

особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб;

танків – 12 026 (+1);

бойових броньованих машин – 24 768 (+5);

артилерійських систем – 44 118 (+36);

РСЗВ – 1 872 (+2);

засобів ППО – 1 427 (+7);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062);

наземних робототехнічних комплексів – 1 667 (+3);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 107 508 (+417);

спеціальної техніки – 4 300 (+4);

крилатих ракет – 4 783 (+50).



Втрати Росії у війні проти України на 16 червня / Інфографіка Генштабу

Який ще втрат нещодавно зазнали окупанти?

15 червня в Іркутській області Росії розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Тамтешнє Міноборони зазначило, що аварія сталась під час планового навчально-тренувального польоту, а саме під час заходу на посадку. Екіпаж нібито встиг катапультуватись, втім на місці падіння виникла масштабна пожежа, а у небі з'явився густий чорний стовп диму.

В ніч проти 14 червня українські оборонці атакували низку важливих об'єктів противника. У Генштабі уточнили, що під прицілом опинились: