Понад 180 тисяч окупантів та ворожий літак Су-25: втрати ворога 16 квітня

16 квітня 2023, 08:04
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Росія щодня втрачає на полі бою сотні одиниць особового складу. Цього разу Збройні Сили України мінуснули 520 ворогів.

З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 182 070 солдатів. Проте через бойові дії порахувати точну кількість вбитих ворогів неможливо, тож їх може бути ще більше. 

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Що відомо про втрати ворога у техніці

  • танків – 3657;
  • бойових броньованих машин – 7083;
  • артилерійських систем – 2795;
  • РСЗВ – 538;
  • засоби ППО – 284;
  • літаків – 308;
  • гелікоптерів – 293;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2339;
  • крилаті ракети – 911;
  • кораблі /катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5658;
  • спеціальна техніка – 326.


Актуальна статистика втрат ворога станом на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на фронті

  • Станом на ранок 16 квітня у Генштабі ЗСУ розповіли, що Збройні Сили України відбили понад 60 атак противника на Сході України. Адже ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі боїв – Бахмут та Мар'їнка.
  • Окрім того, наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів. Ба більше, українській військові збили ворожий літак Су-25.
  • Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ще один Т-90 "Прорив". Цей танк наші бійці нищать не вперше. Також ЗСУ ліквідовують БМП-1. Детальніше про втрати ворогів у техніці – читайте тут.

Автор: Діана Квасневська