Понад 180 тисяч окупантів та ворожий літак Су-25: втрати ворога 16 квітня
16 квітня 2023, 08:04Читать новость на русском
Росія щодня втрачає на полі бою сотні одиниць особового складу. Цього разу Збройні Сили України мінуснули 520 ворогів.
З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 182 070 солдатів. Проте через бойові дії порахувати точну кількість вбитих ворогів неможливо, тож їх може бути ще більше.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 3657;
- бойових броньованих машин – 7083;
- артилерійських систем – 2795;
- РСЗВ – 538;
- засоби ППО – 284;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 293;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2339;
- крилаті ракети – 911;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658;
- спеціальна техніка – 326.
Актуальна статистика втрат ворога станом на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відбувається на фронті
- Станом на ранок 16 квітня у Генштабі ЗСУ розповіли, що Збройні Сили України відбили понад 60 атак противника на Сході України. Адже ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі боїв – Бахмут та Мар'їнка.
- Окрім того, наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів. Ба більше, українській військові збили ворожий літак Су-25.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ще один Т-90 "Прорив". Цей танк наші бійці нищать не вперше. Також ЗСУ ліквідовують БМП-1. Детальніше про втрати ворогів у техніці – читайте тут.