Ще понад 1300 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 16 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 424 620 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 16 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;
- танків – 12 144 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 940 (+2);
- артилерійських систем – 46 019 (+66);
- РСЗВ – 1 936 (+0);
- засоби ППО – 1 492 (+0);
- літаків – 437 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1801);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12);
- кораблі / катери – 34 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420);
- спеціальна техніка – 4 420 (+0),
- крилаті ракети – 4 906 (+0).
Втрати Росії у війні на 16 липня 2026 рік / Фото Генштабу
Нагадаємо, що середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових.
Наприклад, лише на Донеччині втрати окупантів перевищують 400 солдатів за кожен квадратний кілометр.