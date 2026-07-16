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16 липня, 07:18
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Ще понад 1300 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 16 липня

Софія Рожик

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 340 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 424 620 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 16 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;
  • танків – 12 144 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 940 (+2);
  • артилерійських систем – 46 019 (+66);
  • РСЗВ – 1 936 (+0);
  • засоби ППО – 1 492 (+0);
  • літаків – 437 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1801);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12);
  • кораблі / катери – 34 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420);
  • спеціальна техніка – 4 420 (+0),
  • крилаті ракети – 4 906 (+0).

Втрати Росії у війні на 16 липня 2026 рік / Фото Генштабу

Нагадаємо, що середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових.

Наприклад, лише на Донеччині втрати окупантів перевищують 400 солдатів за кожен квадратний кілометр.

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