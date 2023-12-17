Майже 200 одиниць техніки та "мінус" 1 250 окупантів: шалені втрати Росії на 17 грудня

Російська армія зазнає чималих втрат як і серед особового складу, так й у техніці. Зокрема, лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 250 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника вже сягнули 346 070 особового складу. Варто додати, що ця статистика втрат є приблизною, адже підрахувати точну кількість загиблих та поранених загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії сягають:

особового складу – близько 346 070 (+1250) осіб,

танків – 5 739 (+19),

бойових броньованих машин – 10 692 (+25),

артилерійських систем – 8 137 (+37),

РСЗВ – 923 (+3),

засобів ППО – 609 (+4) од,

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 278 (+40),

крилатих ракет – 1 610 (+1),

кораблів / катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 766 (+56),

спеціальної техніки – 1 194 (+4).



Втрати Росії на 17 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Оперативна ситуація на фронті