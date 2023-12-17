Майже 200 одиниць техніки та "мінус" 1 250 окупантів: шалені втрати Росії на 17 грудня
Російська армія зазнає чималих втрат як і серед особового складу, так й у техніці. Зокрема, лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 250 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника вже сягнули 346 070 особового складу. Варто додати, що ця статистика втрат є приблизною, адже підрахувати точну кількість загиблих та поранених загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальні втрати ворога
Від 24 лютого 2022 року втрати Росії сягають:
- особового складу – близько 346 070 (+1250) осіб,
- танків – 5 739 (+19),
- бойових броньованих машин – 10 692 (+25),
- артилерійських систем – 8 137 (+37),
- РСЗВ – 923 (+3),
- засобів ППО – 609 (+4) од,
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 278 (+40),
- крилатих ракет – 1 610 (+1),
- кораблів / катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 766 (+56),
- спеціальної техніки – 1 194 (+4).
Втрати Росії на 17 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.
Оперативна ситуація на фронті
- На фронті тривають запеклі бої. Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.
- Окупанти не полишають спроб атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Українські захисники мужньо відбивають усі атаки ворога.
- Окрім того, ворог активізувався й на Запорізькому напрямку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. На цій ділянці фронту українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.