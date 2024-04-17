456 тисяч окупантів знищили ЗСУ від початку вторгнення: втрати ворога 17 квітня

17 квітня 2024, 07:39
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Російські війська продовжують наступ на кількох напрямках фронту, а відтак продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Лише за минулу добу захисники ліквідували 710 окупантів.

Сили оборони знищують "пачками" і ворожу техніку та зброю загальною вартістю у сотні мільйонів доларів. Про втрати ворога станом на 17 квітня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 квітня російська армія втратила в Україні понад 456 тисяч вояк.

Детально про втрати ворога на сьогодні

  • особового складу – близько/ about 456050 (+710) осіб,
  • танків – 7193 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 13827 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11624 (+15) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО – 760 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
  • крилаті ракети – 2093 (+1),
  • кораблі /катери – 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,
  • спеціальна техніка – 1910 (+2)


Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

Актуально про ситуацію на фронті

  • Росіяни хочуть захопити Часів Яр, бої на цьому напрямку тривають фактично безперервно.
  • В Інституті вивчення війни заявили, що росіяни посилюють наступ на Сході України. Це створює нові виклики для української армії.
  • За даними DeepState, станом на 16 квітня ворог просунувся в Очеретине, що на Донеччині.
Автор: Анастасія Лукашевська