456 тисяч окупантів знищили ЗСУ від початку вторгнення: втрати ворога 17 квітня
17 квітня 2024, 07:39Читать новость на русском
Російські війська продовжують наступ на кількох напрямках фронту, а відтак продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Лише за минулу добу захисники ліквідували 710 окупантів.
Сили оборони знищують "пачками" і ворожу техніку та зброю загальною вартістю у сотні мільйонів доларів. Про втрати ворога станом на 17 квітня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
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Від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 квітня російська армія втратила в Україні понад 456 тисяч вояк.
Детально про втрати ворога на сьогодні
- особового складу – близько/ about 456050 (+710) осіб,
- танків – 7193 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 13827 (+18) од,
- артилерійських систем – 11624 (+15) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО – 760 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
- крилаті ракети – 2093 (+1),
- кораблі /катери – 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,
- спеціальна техніка – 1910 (+2)
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу
Актуально про ситуацію на фронті
- Росіяни хочуть захопити Часів Яр, бої на цьому напрямку тривають фактично безперервно.
- В Інституті вивчення війни заявили, що росіяни посилюють наступ на Сході України. Це створює нові виклики для української армії.
- За даними DeepState, станом на 16 квітня ворог просунувся в Очеретине, що на Донеччині.