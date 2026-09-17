Мінус ще майже 2000 окупантів: які втрати Росії на 17 вересня

Окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні як в живій силі, так і в техніці. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 960 російських військових.

Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення вже знищили понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Які втрати ворога? За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року Росія втратила: особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб;

танків – 12 346 (+1);

бойових броньованих машин – 25 345 (+6);

артилерійських систем – 49 863 (+43);

РСЗВ – 2 139 (+2);

засобів ППО – 1 645 (+3);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 520 508 (+1 439);

крилатих ракет – 5 111 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 150 018 (+461);

спеціальної техніки – 4 697 (+5).

Втрати Росії 17 вересня / Інфографіка Генштабу Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країна-агресорка щомісяця втрачає понад 40 тисяч солдатів. Однак, попри це, Володимир Путін не відмовляється від війни та готовий і надалі відправляти росіян на фронт.