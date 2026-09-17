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24 Канал Новини України Мінус ще майже 2000 окупантів: які втрати Росії на 17 вересня
17 вересня, 06:41
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Оновлено - 06:48, 17 вересня

Мінус ще майже 2000 окупантів: які втрати Росії на 17 вересня

Данило Жоров

Окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні як в живій силі, так і в техніці. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 960 російських військових.

Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення вже знищили понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року Росія втратила: 

  • особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб;
  • танків – 12 346 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 345 (+6);
  • артилерійських систем – 49 863 (+43);
  • РСЗВ – 2 139 (+2);
  • засобів ППО – 1 645 (+3);
  • літаків – 442 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 520 508 (+1 439);
  • крилатих ракет – 5 111 (+0);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 150 018 (+461);
  • спеціальної техніки – 4 697 (+5).


Втрати Росії 17 вересня / Інфографіка Генштабу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країна-агресорка щомісяця втрачає понад 40 тисяч солдатів. Однак, попри це, Володимир Путін не відмовляється від війни та готовий і надалі відправляти росіян на фронт.

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