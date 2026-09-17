17 вересня, 06:41
Оновлено - 06:48, 17 вересня
Мінус ще майже 2000 окупантів: які втрати Росії на 17 вересня
Окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні як в живій силі, так і в техніці. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 960 російських військових.
Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення вже знищили понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога?
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб;
- танків – 12 346 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 345 (+6);
- артилерійських систем – 49 863 (+43);
- РСЗВ – 2 139 (+2);
- засобів ППО – 1 645 (+3);
- літаків – 442 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 520 508 (+1 439);
- крилатих ракет – 5 111 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 150 018 (+461);
- спеціальної техніки – 4 697 (+5).
Втрати Росії 17 вересня / Інфографіка Генштабу
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країна-агресорка щомісяця втрачає понад 40 тисяч солдатів. Однак, попри це, Володимир Путін не відмовляється від війни та готовий і надалі відправляти росіян на фронт.