ЗСУ знищили 1670 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 17 січня

Українські захисники продовжують виснажувати сили ворога, завдаючи йому серйозних втрат. 16 січня не стало виключенням: ворог втратив 1670 солдатів, а також десятки танків і броньованих машин.

Загарбницька війна вже коштувала російському режиму .. життів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які підтверджені втрати ворога станом на 17 січня

За останню добу сума втрат Росії поповнилася на 1670. Зокрема знищено 12 танків, 4 артсистеми та понад сотню автомобілів.

Особового складу – близько 815820 (+1670),

танків – 9803 (+12),

бойових броньованих машин – 20381 (+13),

артилерійських систем – 22019 (+4),

РСЗВ – 1262 (+0),

засобів ППО – 1046 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63),

крилатих ракет – 3049 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124),

спеціальної техніки – 3699 (+2).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ