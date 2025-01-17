17 січня 2025, 07:33
ЗСУ знищили 1670 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 17 січня
Основні тези
- Українські військові завдали серйозних втрат російським силам станом на 17 січня.
- Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати ворожої техніки та особового складу.
Українські захисники продовжують виснажувати сили ворога, завдаючи йому серйозних втрат. 16 січня не стало виключенням: ворог втратив 1670 солдатів, а також десятки танків і броньованих машин.
Загарбницька війна вже коштувала російському режиму .. життів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які підтверджені втрати ворога станом на 17 січня
За останню добу сума втрат Росії поповнилася на 1670. Зокрема знищено 12 танків, 4 артсистеми та понад сотню автомобілів.
- Особового складу – близько 815820 (+1670),
- танків – 9803 (+12),
- бойових броньованих машин – 20381 (+13),
- артилерійських систем – 22019 (+4),
- РСЗВ – 1262 (+0),
- засобів ППО – 1046 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63),
- крилатих ракет – 3049 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124),
- спеціальної техніки – 3699 (+2).