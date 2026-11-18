18 листопада, 06:56
Російська армія недорахувалась майже 2 000 окупантів та мосту: які втрати Росії на 18 листопада
Росія продовжує спроби наступу на українську територію. Кожен день бойових дій змушує країну-агресорку дорого платити за війну.
За минулу добу чисельність армії ворога скоротилась на 1 970 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 18 листопада 2026 року країна-агресорка втратила:
- особового складу – близько 1 629 010 (+1 970) осіб;
- танків – 12 482 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 815 (+2);
- артилерійських систем – 52 550 (+34);
- РСЗВ – 2 283 (+1);
- засобів ППО – 1 764 (+2);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 613 093 (+1 223);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 193 (+17);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 176 826 (+375);
- спеціальної техніки – 4 914 (+1);
- крилатих ракет – 5 196 (+0);
- мостів – 1 (+1).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що російська армія продовжує штурмувати українські позиції, однак темпи наступу окупантів поступово знижуються. Причиною, за словами експерта, є колосальні втрати окупантів.