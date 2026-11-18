Росія продовжує спроби наступу на українську територію. Кожен день бойових дій змушує країну-агресорку дорого платити за війну.

За минулу добу чисельність армії ворога скоротилась на 1 970 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 18 листопада 2026 року країна-агресорка втратила:

особового складу – близько 1 629 010 (+1 970) осіб;

танків – 12 482 (+0);

бойових броньованих машин – 25 815 (+2);

артилерійських систем – 52 550 (+34);

РСЗВ – 2 283 (+1);

засобів ППО – 1 764 (+2);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 613 093 (+1 223);

наземних робототехнічних комплексів – 3 193 (+17);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 176 826 (+375);

спеціальної техніки – 4 914 (+1);

крилатих ракет – 5 196 (+0);

мостів – 1 (+1).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що російська армія продовжує штурмувати українські позиції, однак темпи наступу окупантів поступово знижуються. Причиною, за словами експерта, є колосальні втрати окупантів.