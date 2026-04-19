Мінус 1070 солдатів, 6 танків та понад 2 тисячі БпЛА: які втрати ворога на 19 квітня
- Станом на 19 квітня 2026 року Росія втратила близько 1 318 220 солдатів та значну кількість техніки, включаючи 11 882 танки і 24 420 бойових броньованих машин.
- Росія стикається з труднощами в поповненні війська, що призводить до зростання проблем на фронті.
Росія продовжує здійснювати спроби наступу та застосовує більше солдатів та техніки. Попри це, українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат.
Про актуальні втрати ворога на 19 квітня проінформували в Генштабі.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 19 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб;
- танків – 11 882 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 420 (+10);
- артилерійських систем – 40 324 (+82);
- РСЗВ – 1 748 (+5);
- засоби ППО – 1 349 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019);
- крилатих ракет – 4 549 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);
- спеціальної техніки – 4 131 (+2).
Втрати ворога на 10 квітня / Інфографіка Генштабу
Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що Росія має труднощі в поповненні війська, незважаючи на високі виплати контрактникам. Через брак солдатів в армії зростає кількість проблем на фронті.
Що відомо про останні значні втрати росіян?
Українські військові вже не вперше знищили дорогу російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Запоріжжі. Операцію виконали пілоти 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" та 412 окремої бригади Nemesis разом з операторами Lasar's Group Нацгвардії.
17 квітня ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила вибухи та великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника.
Крім того, Сили оборони завдали ударів по командно-спостережним пунктам та базам з ремонту й обслуговування техніки, уразивши також склад зберігання катерів у Криму. Українські безпілотники атакували склади боєприпасів у кількох областях, а масштаби наслідків для ворога ще уточнюються.