Мінус 1070 солдатів, 6 танків та понад 2 тисячі БпЛА: які втрати ворога на 19 квітня

Росія продовжує здійснювати спроби наступу та застосовує більше солдатів та техніки. Попри це, українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат.

Про актуальні втрати ворога на 19 квітня проінформували в Генштабі.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 19 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб;

танків – 11 882 (+6);

бойових броньованих машин – 24 420 (+10);

артилерійських систем – 40 324 (+82);

РСЗВ – 1 748 (+5);

засоби ППО – 1 349 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019);

крилатих ракет – 4 549 (+0);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);

спеціальної техніки – 4 131 (+2).



Втрати ворога на 10 квітня / Інфографіка Генштабу

Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що Росія має труднощі в поповненні війська, незважаючи на високі виплати контрактникам. Через брак солдатів в армії зростає кількість проблем на фронті.

