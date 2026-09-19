Знову понад півтори тисячі ліквідованих окупантів і не лише: які втрати Росії на 19 вересня

Російські війська продовжують намагатися всіма зусиллями просуватися на українських землях, при цьому несуть суттєві втрати. Натомість Сили оборони здобувають успіхи в ході операції "Вівальді".

Про нову партію ліквідованих окупантів і їхню техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб;

танків – 12 352 (+1);

бойових броньованих машин – 25 357 (+5);

артилерійських систем – 50 011 (+73);

РСЗВ – 2 143 (+1);

засобів ППО – 1 657 (+11);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16);

БпЛА оперативно-тактичного рівня –524 132 (+1 816);

крилатих ракет – 5 111 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 150 922 (+480);

спеціальної техніки – 4 703 (+2).



Втрати ворога у війні / Генштаб

До слова, нещодавно українські військові знищили російську пускову установку ЗРК С-400, яка раніше становила загрозу для Києва. Ураження відбулося в тилу Росії. Фото знищеної установки оприлюднила компанія Fire Point, підтвердивши, що на світлині справді зафіксовано демілітаризований російський комплекс.