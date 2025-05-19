Мінус 1040 окупантів і 29 артилерійських систем: втрати ворога на 19 травня
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 974 770 осіб; за останню добу ліквідовано 1 040 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 22 562 ББМ, 28 009 артилерійських систем, 10 833 танків тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 18 травня, захисники ліквідували ще 1 040 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 974 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 19 травня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 974 770 (+1 040);
- танків – 10 833 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 562 (+5);
- артилерійських систем – 28 009 (+29);
- РСЗВ – 1 387 (+0);
- засобів ППО – 1167 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118);
- крилатих ракет – 3 197 (+0);
- кораблів /катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88);
- спеціальної техніки – 3 892 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно українські дрони уразили військові склади 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії поблизу села Перевальне в Криму. На території розпочалися детонація боєприпасів та масштабні пожежі. Окрім того, окупантам довелося перекривати рух трасою Сімферополь – Алушта.