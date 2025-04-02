Ліквідовано ще 1410 окупантів і майже 150 одиниць техніки: втрати Росії станом на 2 квітня

Росія продовжує невпинно втрачати на фронті в Україні свою живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1 410 окупантів.

Загалом війська ворога зменшилися уже на понад 918 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 2 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 918 180 (+1410),

танків – 10 515 (+10),

бойових броньованих машин – 21 880 (+24),

артилерійських систем – 25 576 (+24),

РСЗВ – 1 347 (+0),

засобів ППО – 1 123 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 505 (+43),

крилатих ракет – 3 123 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 42 687 (+41),

спеціальної техніки – 3 787 (+0).

Втрати ворога на 2 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ