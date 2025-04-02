2 квітня, 07:22
Ліквідовано ще 1410 окупантів і майже 150 одиниць техніки: втрати Росії станом на 2 квітня
Росія продовжує невпинно втрачати на фронті в Україні свою живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1 410 окупантів.
Загалом війська ворога зменшилися уже на понад 918 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 2 квітня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 918 180 (+1410),
- танків – 10 515 (+10),
- бойових броньованих машин – 21 880 (+24),
- артилерійських систем – 25 576 (+24),
- РСЗВ – 1 347 (+0),
- засобів ППО – 1 123 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 505 (+43),
- крилатих ракет – 3 123 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 687 (+41),
- спеціальної техніки – 3 787 (+0).
Втрати ворога на 2 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ