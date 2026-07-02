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2 липня, 06:46
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1140 окупантів та багато важливого озброєння: втрати Росії станом на 2 липня

Софія Рожик

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 405 900 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 2 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;
  • танків – 12 069 (+0);
  • бойових броньованих машин – 24 861 (+5);
  • артилерійських систем – 45 168 (+57);
  • РСЗВ – 1 910 (+7);
  • засобів ППО – 1 459 (+0);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 114 852 (+353);
  • спеціальної техніки – 4 376 (+7),
  • крилаті ракети – 4798 (+1).

Втрати росіян станом на 2 липня / Інфографіка Генштабу

До слова, днями було уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також уражено 3 пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.