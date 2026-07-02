1140 окупантів та багато важливого озброєння: втрати Росії станом на 2 липня
Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 405 900 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 2 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;
- танків – 12 069 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 861 (+5);
- артилерійських систем – 45 168 (+57);
- РСЗВ – 1 910 (+7);
- засобів ППО – 1 459 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 114 852 (+353);
- спеціальної техніки – 4 376 (+7),
- крилаті ракети – 4798 (+1).
Втрати росіян станом на 2 липня / Інфографіка Генштабу
До слова, днями було уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.
Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.
Також уражено 3 пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.