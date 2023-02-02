За добу на 610 "хороших руських" стало більше: втрати ворога станом на 2 лютого

2 лютого 2023, 07:59
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Українські військові щодня знищують росіян та їхню техніку. Наші бійці тільки за минулу добу мінуснули 610 окупантів.

З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 129 030 ворогів. Та дані не остаточні, адже Генштаб постійно уточнює інформацію.

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Також ворог має колосальні втрати у техніці, які щодня невпинно збільшуються.

Втрати ворога у техніці

  • танків – 3211 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6382;
  • артилерійських систем – 2212 (+5);
  • РСЗВ – 458;
  • засоби ППО – 222 (+1);
  • літаків – 293;
  • гелікоптерів – 284;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;
  • крилаті ракети – 796;
  • кораблі та катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3);
  • спеціальна техніка – 200.

Як зазначають в американському Інституті вивчення війни, окупанти продовжують зазнавати шалених втрат на полі бою. І мовиться не лише про звичайних солдатів, а й десантників. Фактично їхня кількість скоротилася наполовину.

Про це в одному з ефірів розповів відомий російський воєнкор. Він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення до вересня 2022 року Росія втратила 40 – 50% своїх десантників. Скоро нікому буде у фонтанах купатися. Водночас укладачі звіту зауважили, що не можуть підтвердити точність цієї оцінки.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Зранку 2 лютого у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили:

  • пункт управління,
  • 3 райони зосередження живої сили противника,
  • склад пально-мастильних матеріалів.
Автор: Альона Захарова