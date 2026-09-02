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24 Канал Новини України Втрати Росії на 2 вересня
2 вересня, 06:50
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Сили оборони ліквідували ще 1 390 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 2 вересня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 390 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 491 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 2 вересня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 324 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 263 (+6);
  • артилерійських систем – 49 016 (+62);
  • РСЗВ – 2 081 (+2);
  • засоби ППО – 1 598 (+1);
  • літаків – 440 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383);
  • спеціальна техніка – 4 625 (+2),
  • крилаті ракети – 5 070 (+10).

Втрати ворога на 2 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України впродовж 31 серпня та в ніч на 1 вересня завдали успішних ударів по низці військових цілей російських окупантів. Серед уражених об'єктів — місця запуску безпілотників, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт та склади загарбників.

Також тієї ночі безпілотники атакували низку російських міст, зокрема в Ленінградській та Самарській областях. У портовій зоні Усть-Луги зафіксували пошкодження, після чого там спалахнула пожежа.

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