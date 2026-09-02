Сили оборони ліквідували ще 1 390 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 2 вересня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 390 загарбників.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 491 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 2 вересня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;
- танків – 12 324 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 263 (+6);
- артилерійських систем – 49 016 (+62);
- РСЗВ – 2 081 (+2);
- засоби ППО – 1 598 (+1);
- літаків – 440 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383);
- спеціальна техніка – 4 625 (+2),
- крилаті ракети – 5 070 (+10).
Втрати ворога на 2 вересня 2026 рік / Фото Генштаб
Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України впродовж 31 серпня та в ніч на 1 вересня завдали успішних ударів по низці військових цілей російських окупантів. Серед уражених об'єктів — місця запуску безпілотників, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт та склади загарбників.
Також тієї ночі безпілотники атакували низку російських міст, зокрема в Ленінградській та Самарській областях. У портовій зоні Усть-Луги зафіксували пошкодження, після чого там спалахнула пожежа.