20 вересня, 06:52
Мінус понад 1000 загарбників, танки, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 20 вересня
Сили оборони продовжують завдавати російській армії втрат на полі бою. За минулу добу втрати противника в особовому складі склали 1070 загарбників.
Військо Кремля також втрачає і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 20 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
Втрати ворога на 20 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
- Вночі 18 вересня підрозділи ССО вдарили по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Курській області.
- Внаслідок цього удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
- Загалом, відповідно до зведення Генштабу ЗСУ 19 вересня, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.
- Також ЗСУ знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.