Сили оборони продовжують завдавати російській армії втрат на полі бою. За минулу добу втрати противника в особовому складі склали 1070 загарбників.

Військо Кремля також втрачає і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 20 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 20 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

