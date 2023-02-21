Ще 10 танків і майже 800 загарбників: свіжі втрати ворога станом на 21 лютого

Втрати російських загарбників з кожним днем збільшуються. Тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 760 окупантів.

Загальні бойові втрати Росії станом на 363 день повномасштабного вторгнення складають 144 440 військових. Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, тому втрати ворога можуть бути значно більші.

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Зауважимо, що це приблизна статистика. Підрахувати точні втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій – неможливо. Тож висока ймовірність, що реальні цифри значно вищі.

Актуальна статистика втрат ворога у техніці

танків – 3 326 одиниць;

бойових броньованих машин – 6 562 одиниці;

артилерійських систем – 2 338 одиниці;

РСЗВ – 471 одиниця;

засобів ППО – 243 одиниці;

літаків – 299 одиниць;

гелікоптерів – 287 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 023 одиниць;

крилатих ракет – 873 одиниці;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 210 одиниць;

спеціальної техніки – 226 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 21 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу на брухт вдалося перетворити 10 танків, 9 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 автомобіль, а також 1 одиницю спецтехніки.

Окупанти наступають попри втрат

Слід розуміти, що ворог не полишає надії втілити в життя заплановане. Так, до березня Путін віддав наказ вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тож наступ триває. Зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки.

Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога. Окупантів прогнали у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка на Харківщині, Білогорівка на Луганщині та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині.