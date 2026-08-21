Мінус 1 390 окупантів та сотні одиниць озброєння: втрати Росії на 21 серпня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1390 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 474 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 21 серпня 2026 року країна-терористка втратила:

особового складу – 1 474 030 (+1 390) осіб;

танків 12 286 – (+3);

бойових броньованих машин – 25 170 (+5);

артилерійських систем – 48 318 (+57);

РСЗВ – 2 052 (+2);

засобів ППО – 1 581 (+4);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 472 849 (+1 980);

наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551);

спеціальної техніки – 4 559 (+8);

крилатих ракет – 5 049 (+39).

Втрати Росії у війні на 21 серпня / Фото Генштабу

Нагадаємо що у червні загальні втрати Росії були на рівні 39 тисяч, серед яких близько 60% – вбиті та зниклі безвісти. А у липні було уже не менше 40 тисяч вбитими та пораненими.