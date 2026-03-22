Мінус 940 окупантів, гелікоптер та засоби ППО: які втрати росіян на 22 березня
- На 22 березня втрати Росії в Україні складають 1 287 880 осіб, 11 793 танки, та 350 гелікоптерів.
- Засоби ППО Росії зменшились на 1 336 одиниць, а українські Сили оборони знищили 190 870 БпЛА.
Росія активізувалася на кількох напрямках та проводить активні спроби наступу. Попри це, українські Сили оборони продовжують знищувати окупантів та захищати свою землю.
Загальні втрати особового складу вже давно перевищили мільйон. Про актуальні втрати на 22 березня розповіли у Генштабі.
Дивіться також Дуже важливі "очі": авіаексперт пояснив, чому знищення літака А-50 болісне для Росії
Які втрати ворога на 22 березня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб;
- танків – 11 793 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 263 (+1);
- артилерійських систем – 38 638 (+30);
- РСЗВ – 1 694 (+3);
- засобів ППО – 1 336 (+3);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121);
- спеціальної техніки – 4 098 (+2).
Втрати ворога на 22 березня / Інфографіка Генштабу
Яких ще значних втрат зазнали росіяни за останній час?
Сили оборони України пошкодили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Відомо, що цей борт перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.
20 березня українські військові збили російський вертоліт Ка-52 на Покровському напрямку за допомогою FPV-дрона. Цей трофей є важливий, адже вертоліт здатний уражати як броньовану, так і неброньовану техніку, живу силу противника, а також повітряні цілі безпосередньо на полі бою.
Українські Сили оборони 16 та 17 березня атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Внаслідок атаки були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.