Уже понад 145 тисяч глядачів на "концерті Кобзона": втрати ворога станом на 22 лютого

Втрати окупантів у війні проти України щодня ростуть. Загалом українські захисники ліквідували вже 145 060 загарбників.

Тільки за минулу добу військо росіян проріділо на 620 осіб. Зазначимо, що цифри, які подає Генштаб ЗСУ – мінімальні. Тобто, реальна кількість втрат ворога може бути значно більшою.

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Втрати ворога в техніці

Танків – 3 334;

бойових броньованих машин – 6 569;

артилерійських систем – 2 345;

РСЗВ – 471;

засобів ППО – 243;

літаків – 299;

гелікоптерів – 287;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026;

крилатих ракет – 873;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212;

спеціальної техніки – 226.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу на брухт вдалося перетворити 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 автомобілі й автоцистерни.

ЗСУ продовжують завдавати удару по ворогові

У ранковому зведенні Генштабу зауважили, що упродовж 21 лютого авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Крім того, 2 удари зафіксували по зенітно-ракетних комплексах. А ще результативну роботу виконали ракетні війська й артилерія, уразивши 2 райони скупчення живої сили противника.

Попри те, що окупанти щоденно зазнають серйозних втрат, вони не полишають надій втілити у життя вологу мрію Путіна. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до березня 2023 року.

Саме тому вони продовжують зосереджувати основні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога. Окупантів відкинули від районів Куземівки та Діброви на Луганщині, а також Федорівки, Ягідного, Берхівки, Бахмута та Курдюмівки на Донеччині.