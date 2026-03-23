24 Канал Новини України Мінус 970 окупантів, танк та майже 2 тисячі БпЛА: втрати росіян на 23 березня
23 березня, 06:47
Мінус 970 окупантів, танк та майже 2 тисячі БпЛА: втрати росіян на 23 березня

Юлія Харченко
  • З початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу Росії склали близько 1 288 850 осіб, з них 970 – за останню добу.
  • Українські захисники знищили 1 танк та майже 2 тисячі безпілотників станом на 23 березня.

Росіяни проводять активні наступальні дії відразу на кількох напрямках. Проте, українські захисники чинять значний опір та знищують не тільки окупантів, але й техніку, яку вони використовують для атак на українські позиції.

Кожного дня втрати зростають, адже росіяни все більше застосовують військових для штурмування українських позицій. Про актуальні втрати ворога на 23 березня повідомили у Генштабі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб;
  • танків – 11 794 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 268 (+5);
  • артилерійських систем – 38 662 (+24);
  • РСЗВ – 1 695 (+1);
  • засобів ППО – 1 336 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999);
  • крилатих ракет – 4 468 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 775 (+136);
  • спеціальної техніки – 4 098 (+2).


Втрати ворога на 23 березня / Інфографіка Генштабу

Що ще нещодавно недорахувались окупанти?

  • Напередодні Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетні комплекси "Бук" на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Крім того, успішно атаковані й інші важливі об'єкти, зокрема логістичні й командні пункти.

  • 20 березня стало відомо, що українські захисники пошкодили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Відомо, що цей борт перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.

  • Цього ж дня в російській авіації була ще одна втрата. Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 на Покровському напрямку за допомогою FPV-дрона. Цей вертоліт здатний уражати як броньовану, так і неброньовану техніку, живу силу противника, а також повітряні цілі безпосередньо на полі бою.