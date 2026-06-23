Стабільно понад 1000 ліквідованих солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії на 23 червня

Кількість солдатів країни-агресорки поступово зменшується завдяки зусиллям Сил оборони й попри спроби Росії поповнити лави новими бійцями. До того ж, суттєві логістичні труднощі, а також проблеми із забезпеченням, точно не грають на руку окупантам.

Про нову партію ліквідованих загарбників і їхню техніку розповіли в щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 23 червня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 394 530 (+1 390) осіб;

танків – 12 050 (+0);

бойових броньованих машин – 24 812 (+7);

артилерійських систем – 44 604 (+74);

РСЗВ – 1 887 (+1);

засобів ППО – 1 437 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851);

крилатих ракет – 4 787 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626);

спеціальної техніки – 4 329 (+8).



Втрати ворога / Генштаб

За даними партизанського руху "Атеш", через нестачу особового складу та значні втрати на фронті російська влада посилила набір контрактників.

Під тиск насамперед потрапляють боржники та колишні ув'язнені, яких змушують підписувати контракти зі збройними силами Росії.

Водночас, за словами Михайла Федорова, від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою дронів уразили понад 800 тисяч верифікованих російських цілей, суттєво послабивши військові можливості ворога.