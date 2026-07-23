Майже 1500 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії станом на 23 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 434 690 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 23 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб;

танків – 12 191 (+28);

бойових броньованих машин – 24 994 (+12);

артилерійських систем – 46 570 (+78);

РСЗВ – 1 961 (+3);

засобів ППО – 1 515 (+2);

літаків – 438 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 423 588 (+1 688);

наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 124 243 (+541);

спеціальної техніки – 4 453 (+3);

крилатих ракет – 4 936 (+3).

Втрати Росії у війні станом на 23 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що триває операція "МоЛоЧКа", а її результати вже відчутні не лише для окремих кораблів, а й для всієї логістики ворога на морі. СБС за дві доби, 21 – 22 липня, уразили ще 13 російських суден у Чорному та Азовському морях.

Також ССО заінтригували операцією "Кондуктор". За задумом, у ході її проведення будують атакувати важливі транспортні вузли ворога. Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них.