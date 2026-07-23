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24 Канал Новини України Майже 1500 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії станом на 23 липня
23 липня, 06:50
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Майже 1500 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії станом на 23 липня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1460 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 434 690 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 23 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб;
  • танків – 12 191 (+28);
  • бойових броньованих машин – 24 994 (+12);
  • артилерійських систем – 46 570 (+78);
  • РСЗВ – 1 961 (+3);
  • засобів ППО – 1 515 (+2);
  • літаків – 438 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 423 588 (+1 688);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 124 243 (+541);
  • спеціальної техніки – 4 453 (+3);
  • крилатих ракет – 4 936 (+3).
 

Втрати Росії у війні станом на 23 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що триває операція "МоЛоЧКа", а її результати вже відчутні не лише для окремих кораблів, а й для всієї логістики ворога на морі. СБС за дві доби, 21 – 22 липня, уразили ще 13 російських суден у Чорному та Азовському морях.

Також ССО заінтригували операцією "Кондуктор". За задумом, у ході її проведення будують атакувати важливі транспортні вузли ворога. Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них. 

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