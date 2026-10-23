23 жовтня, 06:38
1 830 окупантів та багато важливої техніки: втрати Росії на 23 жовтня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 830 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 574 620 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб;
- танків – 12 439 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 597 (+3);
- артилерійських систем – 51 501 (+54);
- РСЗВ – 2 230 (+1);
- засобів ППО – 1 720 (+1);
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447);
- спеціальної техніки – 4 851 (+5);
- крилатих ракет – 5 138 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що протягом доби 21 жовтня українські військові знешкодили 2250 російських окупантів. Це найвищий добовий показник втрат особового складу російської армії за весь час повномасштабної війни.