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23 жовтня, 06:38
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1 830 окупантів та багато важливої техніки: втрати Росії на 23 жовтня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 830 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 574 620 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб;
  • танків – 12 439 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 597 (+3);
  • артилерійських систем – 51 501 (+54);
  • РСЗВ – 2 230 (+1);
  • засобів ППО – 1 720 (+1);
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447);
  • спеціальної техніки – 4 851 (+5);
  • крилатих ракет – 5 138 (+0).

 

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що протягом доби 21 жовтня українські військові знешкодили 2250 російських окупантів. Це найвищий добовий показник втрат особового складу російської армії за весь час повномасштабної війни.

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