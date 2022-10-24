Ще майже 500 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 24 жовтня

Ліквідованих російських окупантів все більшає в Україні. Станом на 24 жовтня, крім тисячі одиниць техніки, ЗСУ знешкодили 67940 загарбників.

Лише за останню добу ліквідували 470 окупантів. Таким чином вже зовсім скоро кількість ліквідованих загарбників становитиме 68 тисяч.

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Втрати ворога у техніці

Також від початку повномасштабного вторгнення суттєво скоротилася кількість техніки ворога. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2590 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 5295 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1673 (+6) одиниці,

РСЗВ – 375 (+1) одиниць,

засоби ППО – 189 одиниць,

літаків – 270 одиниць,

гелікоптерів – 245 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9) одиниць,

крилаті ракети – 350 одиниць,

кораблі та катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) одиниць,

спеціальна техніка – 149 (+1) одиниць.

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Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що росіяни атакують критичну інфраструктуру через безсилля змінити ситуацію на фронті. Окупанти намагаються всіма засобами збільшити кількість своєї живої сили. За словами президента, ворог також мобілізує українців з окупованих територій Півдня, з Криму. Він наголосив, що всі можуть здатися в полон, оскільки Україна дотримується правил війни.

Президент зазначив, що у Росію повертатиметься велика кількість трун. Раніше окупанти возили з собою крематорії, щоб приховувати жертв.

Тим часом українські захисники продовжують відвойовувати Херсонщину. Окупанти дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем. Однак українським військовим все ж вдається рухати лінію фронту вперед. На територіях, що вдалося звільнити з-під ворожої окупації зараз проводять стабілізаційні заходи. Загалом ситуація залишається складною, однак ЗСУ повністю контролює її.

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