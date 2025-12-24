Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 200 370 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

Втрати Росії на 24 грудня / Інфографіка Генштабу

У зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія втратила 2 літаки. Це були винищувачі Су-30.

Нещодавно СБУ також знищила російський МіГ-31 і системи ППО, зокрема, комплекси "Небо-СВУ", "Панцир-С2" та РЛС 92Н6. Сталося це в окупованому Криму.