24 липня, 06:43
Сили оборони "мінуснули" літак та понад 1400 окупантів: втрати Росії на 24 липня
Російська армія продовжує атакувати українські міста та позиції Сил оборони на фронті. Водночас наші бійці завдають численних втрат окупантах.
Про те, скільки техніки та живої сили втратила армія агресора, повідомив Генштаб ЗСУ.
Яку втрати Росії на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 24 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;
- танків – 12 201 (+10);
- бойових броньованих машин – 25 000 (+6);
- артилерійських систем – 46 646 (+76);
- РСЗВ – 1 968 (+7);
- засобів ППО – 1 516 (+1);
- літаків – 439 (+1);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544);
- спеціальної техніки – 4 454 (+1);
- крилатих ракет – 4 938 (+2).
Втрати Росії у війні на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, напередодні Сили оборони уразили російський танкер у Чорному морі. Він міг перевозити російську нафту, нафтопродукти та паливо для окупаційної армії.
ЗМІ повідомляли, що через атаки українських безпілотників Росія тимчасово заборонила рух суден до порту Новоросійська та з нього. Обмеження діють з опівночі до 5:00 ранку.