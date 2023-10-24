ЗСУ знищили понад 800 окупантів і чимало техніки: втрати ворога на 24 жовтня

Російська армія не полишає спроб наступати на деяких ділянках фронту, зокрема на Авдіївському напрямку, попри шалені втрати. Лише протягом минулої доби так звана "друга армія світу" втратила 810 одиниць живої сили.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 295 510 особового складу. Слід розуміти, що кількість втрат окупантів може бути набагато більшою, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Українські військові сковують наступальний потенціал російської армії. Так, за добу наші воїни знешкодили 12 російських танків, 16 бойових броньованих машин і 24 артилерійські системи.

Ворог не припиняє активно застосовувати РСЗВ та безпілотники. Наші воїни знищили 3 системи РСЗВ та 18 дронів.

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 295 510 (+810) осіб,

танків – 5105 (+12),

бойових броньованих машин – 9669 (+16),

артилерійських систем – 7081 (+24),

РСЗВ – 828 (+3),

засобів ППО – 552 (+1),

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5363 (+18),

крилатих ракет – 1537 (+1),

кораблів/катерів – 20,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9447 (+28),

спеціальної техніки – 1006 (+8).

Як Сили оборони знищують російських окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.