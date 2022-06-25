Українські військові знищили 34 700 росіян: нові втрати ворога
25 червня 2022 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці на нашій землі. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 34 700 окупантів.
Такі цифри навели в Генеральному штабі Збройних сил України. Та вони не можуть бути точними, бо інтенсивні бої тривають.
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Лише за останню добу українські оборонці ліквідували 170 російських окупантів.