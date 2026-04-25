Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські війська зменшилися уже на близько 1 324 690 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За час повномасштабного вторгнення станом на 25 квітня 2026 року втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 324 690 (+1230) осіб;

танків – 11 892 (+0);

бойових броньованих машин – 24 458 (+3);

артилерійських систем – 40 635 (+29);

РСЗВ – 1 753 (+0);

засобів ППО – 1 353 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1257);

крилатих ракет – 4 549 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 422 (+166);

спеціальної техніки – 4 136 (+2).

Втрати ворога на 25 квітня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що нещодавно на Добропільському напрямку росіяни зазнали великих втрат. Йдеться про більше ніж взвод військових за півтори доби унаслідок невдалих штурмів, повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш 24 Каналу.

Останні втрати ворога

Сили безпілотних систем знищили російський командний пункт на ТОТ Луганщини. Для знищення об'єкта використали 6 безпілотників із бойовою частиною по 100 кілограмів.

Окрім того, на тимчасово окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Харківщини та Криму росіяни втратили склад, ешелон і пункт управління БпЛА.

Тим часом глава ОП Буданов анонсував, що Україна готує технологічний сюрприз для росіян на фронті. Є певні напрацювання щодо автономних систем, які зможуть самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати.