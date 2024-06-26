Ще понад 1200 окупантів і десятки знищеної техніки: колосальні втрати ворога на 26 червня

Сили оборони продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 220 окупантів.

Українські захисники також нищать і ворожу техніку. До прикладу, на Харківському напрямку нацгвардійцям вдалося ліквідувати 2 комплекси ППО "Панцир-С1".

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 538 060 (+1220) осіб,

танків – 8 039 (+4),

бойових броньованих машин – 15 450 (+19),

артилерійських систем – 14 321 (+40),

РСЗВ – 1 108 (+0),

засоби ППО – 863 (+0),

літаків – 359 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 435 (+22),

крилаті ракети – 2 324 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 407 (+45),

спеціальна техніка – 2 409 (+6).



Втрати Росії у війні станом на 26 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Чи не найбільших втрат окупанти зазнають на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту – одна з найгарячіших, адже російські військові намагаються активно штурмувати на Донеччині. Однак Сили оборони відбивають атаки й завдають чималих втрат ворогу. Так, у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Покровському напрямку ліквідували щонайменше 271 окупанта.

До слова, впродовж минулої доби українські захисники уразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.