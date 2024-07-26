Ліквідовано близько 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 26 липня
26 липня 2024, 07:26Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні. Окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників, втім, Сили оборони дають їм гідну відсіч.
Лише за минулу добу було ліквідовано 950 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 572 300 осіб.
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Актуальні втрати Росії
Скільки бійців та техніки втратила Росія від 24 лютого 2022 року:
- танків – 8 320 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 050 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 15 840 (+36) одиниць;
- РСЗВ – 1 125 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 904 (+0) одиниці;
- літаків – 363 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) одиниць;
- крилатих ракет – 2 402 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів – 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) одиниць;
- спеціальної техніки – 2 668 (+7) одиниць.
Втрати ворога станом на 25 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ