Щонайменше 660 ліквідованих: "свіжі" втрати ворога 26 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує гнати у наступ своїх військових. Щодня ворог зазнає шалених втрат і минула доба не була виключенням. На "концерт до Кобзона" відправилась нова партія російських загарбників.
За минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 660 російських військових. Це орієнтовні втрати противника за день і їхня кількість насправді може бути більшою, адже вкрай важко вести точний підрахунок під час активний бойових дій. Зазначимо, що загальна кількість втрат окупантів станом на сьогодні – близько 148 130 осіб.
Дивіться також Морпіхи відправили російську піхоту на концерт Кобзона: промовисте відео
Які втрати росіян у техніці та озброєнні
- Танків – 3 381;
- бойових броньованих машин – 6 615;
- артилерійських систем – 2 380;
- РСЗВ – 475;
- засобів ППО – 247;
- літаків – 299;
- гелікоптерів – 288;
- крилатих ракет – 873;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 037;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 242;
- спеціальної техніки – 230.
Зверніть увагу Весною Україна буде готовою до контрнаступу: у ГУР назвали одну зі стратегічних цілей
Що відомо про ситуацію на фронті
У Генштабі ЗСУ розповіли про те, що зараз відбувається на Сході нашої країни. За їхніми даними, ворог сконцентрував свої наступальні сили на 5 напрямках:
- Куп’янський,
- Лиманський,
- Бахмутський,
- Авдіївський,
- Шахтарський.
Тільки за минулу добу захисники відбили атаки окупантів на цих напрямках 71 раз. Крім того, у ЗСУ попередили українців, щоб були обачними, адже загроза нового ракетного удару ворога по всій території України значна.
Також відомо, що росіяни намагаються наростити оборону Криму. Наприклад, вони будують фортифікаційні споруди, а для виконання інженерних робіт з Челябінської області навіть прибули 150 російських військовослужбовців-строковиків.
Цікаво, що у Донецькій області так званий "міський прокурор" Горлівки раптово склав свої повноваження. Зараз він готується до евакуації на територію країни-агресорки.
Тим часом ЗСУ ефективно завдають ударів по противнику. Захисникам вдалося збити 3 ворожих безпілотники різних типів, а також уразити 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби та ще 2 важливі ворожі цілі.