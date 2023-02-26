Щонайменше 660 ліквідованих: "свіжі" втрати ворога 26 лютого

Росія продовжує гнати у наступ своїх військових. Щодня ворог зазнає шалених втрат і минула доба не була виключенням. На "концерт до Кобзона" відправилась нова партія російських загарбників.

За минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 660 російських військових. Це орієнтовні втрати противника за день і їхня кількість насправді може бути більшою, адже вкрай важко вести точний підрахунок під час активний бойових дій. Зазначимо, що загальна кількість втрат окупантів станом на сьогодні – близько 148 130 осіб.

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Які втрати росіян у техніці та озброєнні

Танків – 3 381;

бойових броньованих машин – 6 615;

артилерійських систем – 2 380;

РСЗВ – 475;

засобів ППО – 247;

літаків – 299;

гелікоптерів – 288;

крилатих ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 037;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 242;

спеціальної техніки – 230.

Актуальні втрати ворога станом на 26 лютого / Фото Генштаб ЗСУ

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Що відомо про ситуацію на фронті

У Генштабі ЗСУ розповіли про те, що зараз відбувається на Сході нашої країни. За їхніми даними, ворог сконцентрував свої наступальні сили на 5 напрямках:

Куп’янський,

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський,

Шахтарський.

Тільки за минулу добу захисники відбили атаки окупантів на цих напрямках 71 раз. Крім того, у ЗСУ попередили українців, щоб були обачними, адже загроза нового ракетного удару ворога по всій території України значна.

Також відомо, що росіяни намагаються наростити оборону Криму. Наприклад, вони будують фортифікаційні споруди, а для виконання інженерних робіт з Челябінської області навіть прибули 150 російських військовослужбовців-строковиків.

Цікаво, що у Донецькій області так званий "міський прокурор" Горлівки раптово склав свої повноваження. Зараз він готується до евакуації на територію країни-агресорки.

Тим часом ЗСУ ефективно завдають ударів по противнику. Захисникам вдалося збити 3 ворожих безпілотники різних типів, а також уразити 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби та ще 2 важливі ворожі цілі.