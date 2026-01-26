Мінус понад тисяча окупантів за добу: які втрати Росії на 26 січня

Російські атаки на українські позиції не вщухають попри значні втрати ворожої армії. Лише за добу 25 січня Силам оборони України вдалось ліквідувати 1 020 російських солдатів.

Також атаковано сотні одиниць озброєння і техніки окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Дивіться також Склади – пустують: у Росії повністю закінчилися сучасні танки Які втрати несе Росія? З початку повномасштабного вторгнення російські втрати орієнтовно становлять: особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб;

танків – 11 608 (+3);

бойових броньованих машин – 23 951 (+1);

артилерійських систем – 36 644 (+32);

РСЗВ – 1 626 (+2);

засоби ППО – 1 286 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917);

крилаті ракети – 4 205 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147);

спеціальна техніка – 4 051 (+1). Втрати росіян на 26 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ Яких ударів завдають Сили оборони по ворогу? Українські військові задіяли БпЛА та артилерію, щоб зупинити наступ росіян в Покровську. У результаті – троє окупантів зазнали поранень.

На Запорізькому напрямку російські війська пішли в атаку на модифікованому "Урал-кабріолеті". Українські бійці знищили техніку та зупинили штурм за допомогою FPV-дронів та артилерії.