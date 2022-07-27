ЗСУ ліквідували понад 40 тисяч російських окупантів: втрати ворога станом на 27 липня

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів та завдають ворогу значних втрат. Станом на 27 липня кількість "двохсотих" окупантів становить понад 40 тисяч.

Про актуальні втрати ворога повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Водночас наголошують, що це лише орієнтовні цифри, адже через високу інтенсивність боїв підрахувати точну кількість втрат складно.

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Впродовж останньої доби українські захисники ліквідували понад 200 ворогів, відтак "добили" межу 40 тисяч загиблих російських вояк.

Актуальні втрати ворога станом на 27 липня

особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1738 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 3971 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;

РСЗВ – 258 (+0) одиниць;

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 222 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 726 (+4),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 75 (+0).

У Генштабі наголошують, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.