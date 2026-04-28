Мінус майже 1200 окупантів, сотні одиниць техніки та озброєння: втрати Росії на 28 квітня

Російська армія продовжує атакувати українські міста та позиції на фронті. Водночас Сили оборони завдають значних втрат окупантам.

Про втрати росіян за минулу добу, 27 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати армії Росії?

У Генштабі повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб;

танків – 11 892 (+0);

бойових броньованих машин – 24 483 (+16);

артилерійських систем – 40 771 (+34);

РСЗВ – 1 755 (+2);

засобів ППО – 1 354 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 260 258 (+1 039);

крилатих ракет – 4 579 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 986 (+276);

спеціальної техніки – 4 141 (+5).

Втрати Росії на 28 квітня 2026 року / Фото Генштабу

Нещодавні успішні удари Сил оборони

Українські оборонці вгатили по ворожих складах з боєприпасами та РСЗВ "Торнадо-С" на окупованій частині Донеччини. Також прилетіло у командні пункти та пункти керування БпЛА, зокрема біля Гуляйполя.

25 квітня українські дрони долетіли до Середнього Уралу. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що там, за 1 800 кілометрів, розташована важлива авіаційна база. Він припускає, що була задача пошкодити аеродромно-технічне обладнання.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія втратила на фронті вчетверо більше, ніж Україна. Вдалось це, зокрема, через перевагу у використанні дронів.