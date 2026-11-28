Російська армія за добу втратила в Україні ще майже 3 тисячі військових. Також українські захисники знищили десятки одиниць бронетехніки, артилерійських систем та іншого озброєння противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Яких втрат зазнала Росія? Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 листопада 2026 року становлять: Особовий склад: 1 650 986 (+2 825) осіб

Танки: 12 517 (+3)

Бойові броньовані машини: 26 038 (+35)

Артилерійські системи: 52 900 (+42)

РСЗВ: 2 312 (+6)

Засоби ППО: 1 782 (+10)

Літаки: 456

Гелікоптери: 356

Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359)

Крилаті ракети: 5 278

Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2

Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575)

Спеціальна техніка: 4 958 (+7) Втрати Росії на війні / Генштаб Нагадаємо, Сили оборони України 26 листопада та в ніч на 27 листопада завдали ударів по протиповітряній обороні, пунктах управління та військовій логістиці російських окупантів. Зокрема, у Запорізькій області уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".