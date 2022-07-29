Лави "двохсотих" поповнили ще 250 окупантів: свіжі втрати ворога 29 липня

Українські захисники боронять нашу країну від російських загарбників та успішно відбивають атаки, ліквідовуючи окупантів. Так, станом на 29 липня кількість знищених російських вояк становила вже 45 500.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок.

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Загальні втрати противника:

особового складу – приблизно 40500 (+270) осіб,

танків – 1749 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3987 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 900 (+6) одиниць,

РСЗВ – 258 одиниць,

засоби ППО 117 одиниць,

літаків – 222 одиниці,

гелікоптерів – 190 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2) одиниця,

крилаті ракети / cruise missiles – 174 одиниці,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) одиниць,

спеціальна техніка 77 (+2) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Актуальна інформація про перебіг російсько-української війни

Як повідомили у Генштабі станом на ранок 29 липня, бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання росіян, а також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається без суттєвих змін. На Харківському напрямку ворог продовжує гатити по населених пунктах.

На Слов'янському, Бахмутському та Краматорському напрямках активних дій з боку ворога не відзначалося. Водночас окупанти активно обстрілюють населені пункти на Донбасі.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я наші воїни успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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