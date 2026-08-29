Ліквідовано ще 1 420 окупантів і багато техніки: втрати Росії на 29 серпня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1 420 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 485 200 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 29 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – 1 485 200 (+1 420) осіб;

танків – 12 310 (+3);

бойових броньованих машин – 25 241 (+2);

артилерійських систем – 48 774 (+25);

РСЗВ – 2 070 (+3);

засобів ППО – 1 593 (+0);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1360);

наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318);

спеціальної техніки – 4 608 (+4);

крилатих ракет – 5 060 (+0).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що втрати Росії в особовому складі за січень – липень 2026 року склали приблизно 240 тисяч осіб. З них щонайменше 140 тисяч – безповоротні. Охочих воювати стає все менше, тож російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни 2026 – 2007 року.

А, наприклад, в окупованому Донецьку розшукують чоловіків у барах та на вулицях, переважно тих, хто вживає алкоголь. Їх у стані сп'яніння змушують підписувати контракти.