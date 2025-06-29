Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів: втрати ворога на 29 червня
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 018 940; за останню добу ліквідовано 1 220 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 10 976 танків, 22 915 ББМ, 29 689 артилерійських систем тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 28 червня, захисники ліквідували ще 1 220 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 018 940 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 24 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;
- танків – 10 976 (+6);
- бойових броньованих машин – 22 915 (+7);
- артилерійських систем – 29 689 (+24);
- РСЗВ – 1425 (+0);
- засобів ППО – 1189 (+0);
- літаків – 420 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 624 (+147);
- крилатих ракет – 3394 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);
- спеціальної техніки – 3921 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, через нестачу сучасної техніки ворог розконсервовує застарілі танки Т-62. Українська розвідка зафіксувала перекидання 21 одиниці зі складів східного військового округу до європейської частини Росії.
У ГУР додають – брак промислових потужностей і дефіцит імпортних компонентів обмежують виробництво сучасної бронетехніки в країні-агресорці.