Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів: втрати ворога на 29 червня

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 28 червня, захисники ліквідували ще 1 220 окупантів.

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 018 940 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 24 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;

танків – 10 976 (+6);

бойових броньованих машин – 22 915 (+7);

артилерійських систем – 29 689 (+24);

РСЗВ – 1425 (+0);

засобів ППО – 1189 (+0);

літаків – 420 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 624 (+147);

крилатих ракет – 3394 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);

спеціальної техніки – 3921 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, через нестачу сучасної техніки ворог розконсервовує застарілі танки Т-62. Українська розвідка зафіксувала перекидання 21 одиниці зі складів східного військового округу до європейської частини Росії.

У ГУР додають – брак промислових потужностей і дефіцит імпортних компонентів обмежують виробництво сучасної бронетехніки в країні-агресорці.