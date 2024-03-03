Понад 1100 окупантів, літак і 161 одиниця різної техніки: втрати ворога на 3 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують завдавати ворогу чималих втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 160 окупантів.
Також українські захисники ліквідували вже тисячі одиниць техніки, загальна вартість якої сягає сотень мільйонів доларів. Однією з найдорожчих втрат для Росії стало знищення крейсера "Москва" – його вартість оцінюють у близько 750 мільйонів доларів.
До теми У ЗСУ розповіли, як Росія адаптується до постійних втрат авіації
Актуальна статистика втрат
Росія за 2 роки повномасштабної війни втратила:
- особового складу – близько 416 800 (+1160) осіб,
- танків – 6 640 (+16),
- бойових броньованих машин – 12 639 (+28),
- артилерійських систем – 10 188 (+35),
- РСЗВ – 1003 (+0),
- засоби ППО – 696 (+0),
- літаків – 347 (+1),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 843 (+14),
- крилаті ракети – 1 915 (+0),
- кораблі /катери – 25 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65),
- спеціальна техніка – 1 620 (+3).
Втрати ворога станом на 3 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
ЗСУ нищать ворожу авіацію
Українські захисники продовжують нищити російську авіацію. Так, командувач Повітряних сил Микола Олещук надвечір 2 березня повідомив, що Сили оборони відпрацювали двома зенітними керованими ракетами по ворожих Су-34 та Су-35 на Сході. Атакувати російські винищувачі вдалося, коли ті намагалися завдати авіаударів по позиціях ЗСУ.
Згодом Олещук повідомив, що підтвердилася інформація про успішне "приземлення" російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
До слова, така успішна робота ЗСУ призвела до того, що у небі на Сході ввечері 2 березня не було жодного російського літака.
19:00 – небо чисте! Це і є результат роботи Повітряних Сил!
– повідомив Олещук.
Він також додав, що лише на Півдні фіксуються розвідувальні безпілотники.