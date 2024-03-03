Понад 1100 окупантів, літак і 161 одиниця різної техніки: втрати ворога на 3 березня

Сили оборони продовжують завдавати ворогу чималих втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 160 окупантів.

Також українські захисники ліквідували вже тисячі одиниць техніки, загальна вартість якої сягає сотень мільйонів доларів. Однією з найдорожчих втрат для Росії стало знищення крейсера "Москва" – його вартість оцінюють у близько 750 мільйонів доларів.

До теми У ЗСУ розповіли, як Росія адаптується до постійних втрат авіації

Актуальна статистика втрат

Росія за 2 роки повномасштабної війни втратила:

особового складу – близько 416 800 (+1160) осіб,

танків – 6 640 (+16),

бойових броньованих машин – 12 639 (+28),

артилерійських систем – 10 188 (+35),

РСЗВ – 1003 (+0),

засоби ППО – 696 (+0),

літаків – 347 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 843 (+14),

крилаті ракети – 1 915 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65),

спеціальна техніка – 1 620 (+3).



Втрати ворога станом на 3 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

ЗСУ нищать ворожу авіацію

Українські захисники продовжують нищити російську авіацію. Так, командувач Повітряних сил Микола Олещук надвечір 2 березня повідомив, що Сили оборони відпрацювали двома зенітними керованими ракетами по ворожих Су-34 та Су-35 на Сході. Атакувати російські винищувачі вдалося, коли ті намагалися завдати авіаударів по позиціях ЗСУ.

Згодом Олещук повідомив, що підтвердилася інформація про успішне "приземлення" російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

До слова, така успішна робота ЗСУ призвела до того, що у небі на Сході ввечері 2 березня не було жодного російського літака.

19:00 – небо чисте! Це і є результат роботи Повітряних Сил!

– повідомив Олещук.

Він також додав, що лише на Півдні фіксуються розвідувальні безпілотники.