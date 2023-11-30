ЗСУ зробили "хорошими" понад 1000 окупантів та знищили 13 танків: втрати ворога на 30 листопада

Українська армія гідно дає відсіч російському ворогу, ліквідуючи щодень сотні, а то й понад тисячу загарбників. Лише за останню добу ЗСУ вдалося назавжди відправити додому 1180 окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгення російська армія вже втратила 328760 одиниць особового складу. Ворог не шкодує своїх сил у спробах захопити хоча б незначну кількість українських територій.

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Втрати російської армії станом на 30 листопада

особового складу близько 328760 (+1180) осіб,

танків – 5551 (+13) од,

бойових броньованих машин – 10340 (+28) од,

артилерійських систем – 7909 (+1) од,

РСЗВ – 910 (+0) од,

засоби ППО – 600 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10),

крилаті ракети – 1567 (+0),

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10361 (+13) од,

спеціальна техніка – 1124 (+3)

Втрати ворога станом на 30 листопада / Фото Генштаб

Окупант про втрати в роті

У мережі почало ширитися відео, на якому осетини влаштували застілля на поки ще окупованому лівому березі Херсонської області. Під час трапези один з російських військових поділився думками щодо війни, стверджуючи, що їм Бог дав пожити. Серед 86 бійців, які були спершу в його роті, залишились живими всього 7 військовослужбовців.

Цікаво, що ця інформація викликала сміх навіть у його побратимів. Втрати у 94%, схоже, не дивують вже і самих ворожих військових.