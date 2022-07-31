40 830 ліквідованих російських вояк: втрати ворога станом на 31 липня

31 липня 2022 , 08:53
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

росія продовжує зазнавати рекордних втрат у цинічній війні з Україною. Тільки протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.

Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. У Генеральному штабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв, точну кількість втрат ворога складно підрахувати. 

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Втрати ворога станом на 31 липня:

  • особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків – 1763 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4004 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем – 916 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 259 (+1) одиниць;
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
  • літаків – 223 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів –190 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць;
  • спеціальна техніка – 80 (+2).


Втрати ворога станом на 31 липня / Інфографіка Генштаб

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Коротко про ситуацію на Донбасі 

  • На Слов'янському напрямку з артилерії росіяни гатили біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Після штурмових дій у напрямку Дмитрівки, ворог відійшов. Безуспішними були намагання російської розвідувальної групи біля Долини.
  • На Донецькому напрямку противник хоче покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації.
  • На Сіверському напрямку – численні артилерійські обстріли, а також авіаудари.
  • На Бахмутському напрямку – теж не припинявся вогонь з артилерії та авіації. Штурмовими діями росіяни хотіли покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, проте були змушені відійти назад. Невдала була спроба дорозвідки на напрямку Стряпівка – Соледар, групу ворога знешкоджено.
  • На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, проте були змушені відійти.

Більше про ситуацію на усіх напрямках фронту: дивитись відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська