40 830 ліквідованих російських вояк: втрати ворога станом на 31 липня

росія продовжує зазнавати рекордних втрат у цинічній війні з Україною. Тільки протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.

Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. У Генеральному штабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв, точну кількість втрат ворога складно підрахувати.

Увага Maxar опублікувала фото з місця трагедії в Оленівці

Втрати ворога станом на 31 липня:

особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,

танків – 1763 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 4004 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 916 (+10) одиниць;

РСЗВ – 259 (+1) одиниць;

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+1) одиниць;

гелікоптерів –190 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць;

спеціальна техніка – 80 (+2).



Втрати ворога станом на 31 липня / Інфографіка Генштаб

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Коротко про ситуацію на Донбасі

На Слов'янському напрямку з артилерії росіяни гатили біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Після штурмових дій у напрямку Дмитрівки, ворог відійшов. Безуспішними були намагання російської розвідувальної групи біля Долини.

На Донецькому напрямку противник хоче покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації.

На Сіверському напрямку – численні артилерійські обстріли, а також авіаудари.

На Бахмутському напрямку – теж не припинявся вогонь з артилерії та авіації. Штурмовими діями росіяни хотіли покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, проте були змушені відійти назад. Невдала була спроба дорозвідки на напрямку Стряпівка – Соледар, групу ворога знешкоджено.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, проте були змушені відійти.

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