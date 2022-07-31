40 830 ліквідованих російських вояк: втрати ворога станом на 31 липня
31 липня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
росія продовжує зазнавати рекордних втрат у цинічній війні з Україною. Тільки протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.
Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. У Генеральному штабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв, точну кількість втрат ворога складно підрахувати.
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Втрати ворога станом на 31 липня:
- особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
- танків – 1763 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4004 (+9) одиниць;
- артилерійських систем – 916 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 259 (+1) одиниць;
- засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
- літаків – 223 (+1) одиниць;
- гелікоптерів –190 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць;
- спеціальна техніка – 80 (+2).
Втрати ворога станом на 31 липня / Інфографіка Генштаб
У Генштабі зауважили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- На Слов'янському напрямку з артилерії росіяни гатили біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Після штурмових дій у напрямку Дмитрівки, ворог відійшов. Безуспішними були намагання російської розвідувальної групи біля Долини.
- На Донецькому напрямку противник хоче покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації.
- На Сіверському напрямку – численні артилерійські обстріли, а також авіаудари.
- На Бахмутському напрямку – теж не припинявся вогонь з артилерії та авіації. Штурмовими діями росіяни хотіли покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, проте були змушені відійти назад. Невдала була спроба дорозвідки на напрямку Стряпівка – Соледар, групу ворога знешкоджено.
- На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, проте були змушені відійти.
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