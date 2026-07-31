Мінус 1 340 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 31 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 446 150 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 31 липня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб;

танків – 12 231 (+1);

бойових броньованих машин – 25 056 (+7);

артилерійських систем – 47 045 (+42);

РСЗВ / MLRS – 1 976 (+0);

засоби ППО – 1 525 (+3);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 435 665 (+1 525);

наземні робототехнічні комплекси – 2 081 (+10);

кораблі / катери – 34 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413);

спеціальна техніка – 4 483 (+3),

крилаті ракети – 5 005 (+55).

Втрати Росії у війні на 31 липня 2026 року / Фото Генштабу

Нагадаємо, що вночі 31 липня вибухова ніч була у Волгограді. Загорівся логістичний хаб Wildberries та промзона Волгоградського НПЗ.

А у ніч на 30 липня під ударами дронів СБС були ворожі бази безекіпажних катерів, майданчик запуску ударних дронів та елементи їхньої протиповітряної оборони.