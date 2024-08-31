Понад 1300 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 31 серпня

Сили оборони продовжують мужньо протистояти російським загарбникам, завдаючи їм значних втрат. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1360 ворожих військових.

Загальні втрати Росії у війні проти України сягнули 614 950 солдатів. Крім того, ворог втратив тисячі одиниць техніки, загальна вартість якої оцінюється у сотні мільйонів доларів.

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Які втрати у ворога за добу

Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну:

Особового складу – близько 614 950 (+1 360) осіб;

танків – 8 582 (+8);

бойових броньованих машин – 16 736 (+14);

артилерійських систем – 17 614 (+42);

РСЗВ – 1 176 (+1);

засобів ППО – 940 (+0);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 471 (+18);

крилатих ракет – 2 557 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 825 (+62);

спеціальної техніки – 2 977 (+10).

Втрати ворога на 31 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ