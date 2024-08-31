Понад 1300 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 31 серпня
31 серпня 2024, 07:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують мужньо протистояти російським загарбникам, завдаючи їм значних втрат. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1360 ворожих військових.
Загальні втрати Росії у війні проти України сягнули 614 950 солдатів. Крім того, ворог втратив тисячі одиниць техніки, загальна вартість якої оцінюється у сотні мільйонів доларів.
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Які втрати у ворога за добу
Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну:
- Особового складу – близько 614 950 (+1 360) осіб;
- танків – 8 582 (+8);
- бойових броньованих машин – 16 736 (+14);
- артилерійських систем – 17 614 (+42);
- РСЗВ – 1 176 (+1);
- засобів ППО – 940 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 471 (+18);
- крилатих ракет – 2 557 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 825 (+62);
- спеціальної техніки – 2 977 (+10).
Втрати ворога на 31 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ